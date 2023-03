TONY BORLOTTI & I SUOI FLAUERS

Tony Borlotti e i suoi Flauers si formano nel 1995 a Salerno. Tra i più apprezzati e longevi complessi di neo beat Italiano di impronta “ sixties” per suoni ed attitudine . Hanno partecipato ai principali festival e manifestazioni di genere in Italia come il festival Beat internazionale di Salsomaggiore” ( 1998/2004/2012) “Expo 2000” a Roma, “ Beat Epoque” a Verona , Festival del beat Italiano ( Roma 2009/2010) Primavera Beat (2009 Alessandria) e in Spagna al GO Lleida festival ( Lleida 2006) al “ Monterey beat party ” a Valencia 2009. Hanno condiviso il palco con Chocolate Watch Band, Remains , Fuzztones , Thanes , e Others , Bradipos IV . Hanno riproposto la celebre "messa beat" al 20° festival del beat Italiano a Salsomaggiore. Il 2019 Vede la pubblicazione del terzo LP di inediti “ Belinda contro i mangiadischi” ( 33 giri , Area Pirata) già sold – out dopo alcuni mesi , e la partecipazione al film “ Crema Caserta” del regista Israeliano Jonathan Gottesmann dove i Flauers partecipano sia come comparse / attori , sia come autori della colonna sonora. Inverno 2020 : Uscita di “ Belinda contro i Mangiadischi de luxe “ ( Area Pirata) Versione cd del disco in vinile con aggiunta di brani extra ed inediti

Recensioni su Rumore , Rockerilla , Blow up , Sottoterra , Jamboree , ecc



THE BLACKBETTIES



Nati quasi per gioco, I Blackbetties sono diventati la grande passione di cinque persone innamorate del Rock degli anni '60. La band è dedita a un repertorio fondato su cover e pezzi di propria composizione che richiamano direttamente lo spirito e le atmosfere del Garage-Rock Americano e del FreakBeat inglese: un repertorio underground e meno popolare rispetto a quello di altre band che si richiamano ai '60s ma che in realtà costituisce l'ossatura imprescindibile di quel Rock che poco dopo farà il grande salto musicale e culturale. Ecco quindi cover dei Kinks, dei Renegades, dei Brogues e di tante altre band, molte delle quali sono vissute lungo il breve arco di uno, massimo tre 45 giri, ma che hanno scolpito il retroterra culturale degli anni '60, tra suoni a base di fuzz, riverberi e tremoli. I Blackbetties sono: Mich Dep (Voce), Luigi Riganti (Basso e Cori), Andrea Traverso (Batteria), Betty Vercesi (Chitarra Ritmica e Cori), Fabio Zavatarelli (Chitarra Solista).



Sottoscrizione 10 euro.

Cena 12 euro (afro/pizza, sia carne che vegetariano)

C.I.Q. via Fabio Massimo 19 Milano



Prenotazione al ristorante consigliatissima! Tel. 349 643 2404