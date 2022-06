Top – Trenno oasisport park: il villaggio multisport ideato dal municipio 7 del comune di milano in occasione della giornata nazionale dello sport

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport del 5 giugno, il Municipio 7 del Comune di Milano con il patrocinio di CONI Lombardia presenta il progetto TOP - Trenno OasiSport Park, un villaggio multisport all’interno del Parco di Trenno per vivere insieme una domenica all’insegna del movimento e del divertimento nella natura.



Il progetto è caratterizzato da aree dedicate a varie attività e prevede iniziative sportive, culturali e artistiche realizzate in collaborazione con le associazioni e le realtà sportive del territorio, che favoriscono momenti di condivisione per i cittadini in un luogo naturale dove possano ricaricarsi di energie e ritrovare lo sprint oggi più che mai necessario. Le offerte sportive sono adatte alle persone di ogni età, partendo dalle più praticate come calcio, basket e tennis fino a baseball, rugby, crossfit, pugilato, beach volley, tai chi e molte altre.







La giornata avrà inizio alle ore 10.00 con il taglio del nastro e la presentazione del progetto TOP - Trenno OasiSport Park. Si susseguiranno poi tornei, esibizioni e incontri aperti al grande pubblico.







Saranno presenti in rappresentanza del Municipio 7 la Presidente Silvia Fossati, l'Assessore allo Sport Manuel Sciurba e la Presidente della Commissione Sport Daniela Capitanio. L'evento vedrà inoltre la partecipazione di ex atleti come Evaristo Beccalossi e Luis Suarez che hanno lasciato il segno come ospiti speciali.