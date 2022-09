Weekend fuori porta alla scoperta di Torino Noir, l'anima più oscura della città: l'imperdibile tour in offerta su ShopToday

Prezzo non disponibile

Un'ottima occasione per scoprire aspetti insoliti di Torino. Questo mese su ShopToday è in offerta un esclusivo tour, organizzato da Somewhere Tours & Events.

Torino Noir

Il Tour Torino Noir, proposto a un imperdibile prezzo scontato, vuole portare i visitatori nell’anima più oscura di Torino, raccontando il tempo lontano della peste, degli untori e di quegli inquietanti processi senza nome che hanno reso il Quadrilatero uno dei luoghi più noir di Torino.

Il tour inizia con 200 scalini che permettono di salire sul tetto della città per una vista mozzafiato.

Il tour si svolge nei giorni di venerdì e sabato alle ore 21 e ha una durata di 2 ore 30 minuti. Su ShopToday trovate i biglietti per il tour Torino Noir a prezzo scontato.