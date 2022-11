Mercatino fondazione Archè

Regali belli e solidali. Sono quelli che si possono trovare all’ArchéNatale, il tradizionale mercatino di Natale che Fondazione Arché propone in vista delle festività. Quest’anno l’appuntamento per tutti e tutte sarà presso la sede dell’Unione Femminile in Corso di Porta Nuova 32 dalle 14 alle 19 di sabato 26 novembre, dalle 10 alle 19 tutti i giorni fino a sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 13 di domenica 4 dicembre.



All’interno delle sue belle sale i visitatori e le visitatrici potranno trovare tutta una serie di articoli per fare e farsi degli originali regali di Natale: dalle eccellenze alimentari, tra cui i panettoni Arché con le nuove shopper scozzesi, alla biancheria per la casa e da notte a misura di donne, uomini e bambini, passando per libri, giochi, oggetti di modernariato, prodotti cosmetici e maglieria in cachemire. Tutto a condizioni vantaggiose.