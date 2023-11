Dal 7 al 10 dicembre a Milano, in Piazza Castello, torna la Fiera degli Oh Bej Oh Bej, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio.

Il mercatino

Organizzata in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera durerà quattro giorni e ogni anno è una tappa obbligata per ogni milanese e turista a caccia del regalo perfetto.

I mercatini sono anche l'occasione giusta per respirare l’atmosfera di festa del weekend più importante prima di Natale.

Che cosa acquistare

Alla Fiera degli Oh Bej Oh Bej! si potranno trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini.

Passeggiare lungo i viali sorseggiando una bevanda calda e assaporando dolci tradizionali (da non dimenticare che il panettone comincia già ad allietare i palati di piccoli e grandi proprio i questi giorni), è un’esperienza assolutamente da non perdere per conoscere la città come la amano i milanesi.