Torna pint of science milano - la scienza raccontata al pub

13-14-15 Maggio: torna in Italia Pint of Science, uno degli eventi di divulgazione scientifica più grande al mondo. In questa nona edizione, sette pub cittadini (Ostello Bello Grande, Triple Craft Beer, Alibi Music and Spirits, BiMstrò, Spiller Isola, 10gradinord e Union Club) ospiteranno gratuitamente ricercatrici e ricercatori che racconteranno il loro lavoro davanti a una pinta di birra, mostrando la bellezza e l'importanza di scienza e tecnologia nella nostra società. I 21 talk della manifestazione spazieranno sugli argomenti più disparati: spazio, cosmesi, carne sintetica, intelligenza artificiale e sostenibilità sono solo alcuni degli esempi. Grande attenzione anche all’inclusione: quest’anno per la prima volta sarà presente il servizio di interpretazione in lingua dei segni nelle tre serate in uno dei pub dell’iniziativa. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte e tutti. Programma completo su https://pintofscience.it/events/milano .



Anche quest’anno a sostenere l’evento milanese ci sono quattro atenei della città, UniSR (Università Vita-Salute San Raffaele), Polimi (Politecnico di Milano), Unimib (Università degli Studi Milano-Bicocca) e Humanitas University, affiancati dal centro di ricerca CNR-IMM (Centro nazionale delle Ricerche - Istituto di Microelettronica e Microsistemi). Tra gli sponsor nazionali figurano invece INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), NBFC (Centro Nazionale per la Biodiversità), OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e NQSTI (National Quantum Science and Technology Institute).