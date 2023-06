Torna Salomon running milano, aperte le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Salomon Running Milano fa 13 e diventa vincente. Sì, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 sarà la 13esima edizione dell’urban trail della città di Milano, ormai un grande classico se non il più famoso del panorama podistico italiano che vedrà al via 3500 persone provenienti da tutto lo stivale e anche dall’estero. Un evento per vivere Milano in forma ‘green’, nelle sue parti più verdi, tra natura e luoghi insoliti, che in questa giornata diventeranno protagonisti. L’Organizzazione, sempre a cura di A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd, ha già a disposizione un parterre di Sponsor interessanti, a partire da Salomon l’azienda da sempre Title Sponsor della gara, fin dal primo anno, ormai oltre un decennio fa, quando si corse solo in montagnetta di San Siro. Insieme a Salomon confermati SmartCityLife, la Società che ha in gestione le attività e gli Eventi del Parco CityLife, BMW ByMyCar Milano, che unisce il connubio della mobilità green con quello dello sport ed Ethic Sport che porta alla Salomon Running la continua ricerca di prodotti che rispondano alle reali esigenze degli atleti. IL PERCORSO - Come sempre ci saranno novità sul percorso, nuovi tracciati, variazioni, come normale che sia in una città di Milano che cambia volto e forma ogni giorno. Salite, discese, gradini, sterrati, erba, sentieri, questa è da sempre la Salomon Running Milano. Un percorso unico e spettacolare che vedrà gli atleti partire da CityLife, quartier generale dell’evento con il suo Expo Village, e passare nel Centro Congressi Mi.Co., al Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, il Ponte Iper, il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella, il Velodromo Vigorelli e sicuramente qualche altra interessante novità. LE DISTANZE – Salomon Running Milano sarà accessibile a tutti, dai più allenati ai meno esperti, grazie ad un percorso da 21km, in modalità competitiva e affidato a Fidal e ad altri due percorsi non competitivi affiliati ad ASI, da 15km e 10km. SmartCityLife 15 km, avrà un percorso da correre tutto d’un fiato tra salite di media difficoltà, un trail veloce, una sfida tra strada e sterrato, mentre la 10km, la distanza più breve ma altrettanto affascinante, sarà una gara e una festa adatta a tutti per vivere la bellezza del percorso di gara, unico nel suo genere. ISCRIZIONI APERTE – Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni in modalità online, tutte le informazioni sono sul sito ufficiale https://www.runningmilano.info/ . Fino al 30 maggio l’iscrizione sarà di 30 euro per la 21km, 20 euro per la 15km e 12 euro per la 10km, importi che varieranno nei mesi successivi. Chiusura iscrizioni online il 28 settembre e possibilità di registrarsi il venerdì e sabato dell’evento anche al Villaggio Expo se vi sarà ancora disponibilità di pettorali. HASHTAG UFFICIALE: #SRM23