Torna tedxmilano countdown il 9 maggio dalle 18:30 al base

"Conversazioni sul clima che cambia" è il titolo della nuova edizione del TEDxMilano COUNTDOWN che si terrà a BASE Milano in Via Bergognone 34.



La serata del 9 maggio vedrà riuniti sul palco quattro ospiti appartenenti a diversi ambiti e discipline che converseranno tra di loro, fornendo punti di vista unici in base alle proprie esperienze personali. I relatori della nuova edizione saranno Mario Calderini, professore presso la School of Management del Politecnico di Milano, dove insegna Impact and Sustainability Management, e direttore di Tiresia, il Centro di ricerca sulla finanza e l’innovazione a impatto sociale della Graduate School of Management del Politecnico di Milano; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Carlo Alberto Redi, biologo, Accademico dei Lincei e Presidente del Comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi; Sofia Pasotto, attivista e studentessa di climate change presso l’Università di Copenaghen. Con la collaborazione della giornalista scientifica Chiara Albicocco, i relatori si confronteranno e interrogheranno sul futuro che ci aspetta e forniranno spunti di riflessione utili per ridurre le emissioni di CO2 e sfidare i leader a realizzare cambiamenti coraggiosi e di impatto.