Torna tedxmilano - Da cosa nasce cosa

Domenica 8 ottobre alle 14:30 torna il grande appuntamento con TEDxMilano – curato da Catherine de Brabant e Benedetta Marietti – al Teatro dal Verme di Milano, uno dei luoghi più rappresentativi della cultura cittadina. La X edizione dei TED Talks milanesi ha come titolo “Da cosa nasce cosa”, un’ispirazione nata dal libro del designer Bruno Munari, che ci riporta all’importanza delle piccole azioni e dei gesti quotidiani dai quali possono nascere grandi idee e innovazioni.

Gli ospiti della serata:

Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici;

Leonardo Bonanni, fondatore e CEO di Sourcemap, società che si occupa di supply chain transparency;

Fabio Bucciarelli, giornalista e fotografo riconosciuto a livello internazionale per i suoi lavori di documentazione dei principali accadimenti mondiali;

Mario Calderini, professore ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano;

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, frequenta con successo televisione e cinema e diventa in breve una star di culto anche sul web;

Paolo Kessisoglu, attore, comico e conduttore televisivo, lavora in molte produzioni teatrali e prende parte a programmi televisivi come Le Iene Show e Camera Café (insieme a Luca Bizzarri);

Alice Michelangeli, imprenditrice medtech che ha fondato Prometheus, PMI innovativa medtech che opera nel campo della medicina rigenerativa;

Micol Talso, direttore creativo di TOILETPAPER Magazine;



Durante l’evento è prevista anche la performance di Mila Trani con la Malanga Voice Orchestra.