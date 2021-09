Tornano a Milano i Walking tours di the maptique

Viaggi, arte e design sono al centro delle attività di The Maptique, un progetto travel a 360° specializzato in strategie digitali ed eventi esperienziali. The Maptique seleziona di volta in volta l'eccellenza italiana da condividere con chi gioisce delle stesse passioni e ha voglia di lasciarsi sorprendere. Con la fine dell'estate tornano i walking tours, una serie di appuntamenti che condurranno appassionati e curiosi d'arte in giro per cortili, gallerie e luoghi esclusivi di Milano.



Sabato 18/09 e sabato 02/10 i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta del Distretto dell'Arte Contemporanea di Milano e visiteranno 4 incredibili gallerie d'arte.

Guiderà i Walking tours di Milano Laura Brignoli, art advisor e curatrice di mostre che ha lavorato come Gallery Assistant presso The Flat - Massimo Carasi e Executive Assistant presso Galleria Patricia Armocida, che porterà i visitatori a piedi per Porta Venezia, passando da spazi espositivi ad appartamenti nascosti e da artisti storici a giovanissime promesse del mondo dell'arte.

Una visita pianificata che vedrà protagonisti i galleristi d'arte che spiegheranno le esposizioni, mentre la guida fornirà approfondimenti sulla ricca scena artistica di Milano.



I posti per partecipare a queste esperienze sono limitati (solo 8 per ogni data).

