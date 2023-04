Tortona Design Week 2023, tutti gli eventi da non perdere

Dal 17 al 23 aprile le vie del Distretto Tortona si animano con la Tortona Design Week, che quest’anno presenta l'edizione “Future to Share” e mette al centro la manifattura urbana sostenibile e il valore dell’autoproduzione.

Una prima edizione importante

L’evento, organizzato per la prima volta in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Double Malt, prevede un ricco programma di installazioni, mostre, eventi, talk e incontri, con l'obiettivo di rendere l’audience uno spettatore competente sugli sviluppi del presente.

Tra le aziende protagoniste quest’anno: Nardi, Tcl, Ikea, Lexus, Yoox, Delta Light, Decor Lab, Gac Europe, IAB Italia, nhow Milano, Lechler, Swatchbox, Noroo Group, Garde, Festool, The Keio University Graduate School of Sdm, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, Umprum (The Academy of Arts, Architecture & Design in Prague), Freehand Furniture Co, Europe Expo, Officina 14 e Zip Zone Events.

Per maggiori informazioni sul programma visitare il sito dedicato.