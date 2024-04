Unisciti a noi per un'esposizione d'arte unica che mette in mostra una vasta gamma di talenti artistici in Via Pasquale Sottocorno, 27. Immergiti in un mondo di creatività ed espressione mentre esplori accattivanti opere d'arte di artisti di talento. Questo evento dal vivo è una visita imperdibile per gli appassionati d'arte che desiderano essere ispirati e stupiti dal potere dell'arte. Non perdere l'occasione di vivere TOTAL ART!



Opere degli artisti in mostra: Baiardi Carlo Fabrizio, Bellizzi Antonella, Boggio Casero Alberto, Bosso Giorgio, Capitan Morgan, Ceccarelli Fabrizio, Cesana Augusta, Dalo, Dan Faco, Del Prete Tiziana, Demartino Milena, Dotti Olympia, DP Art, Gabrielli Alessandro, Gagliardini Valerio, Lilly, Maffezzoni Loris, Moriconi Rudi, Ottanio Jack, Redolfi Alessandra, Resinbro, Sburlin Marco, Sciuccati Massimiliano, Scribano Mariachiara, Servodio Irma, Stretti Barbara.