ll Tour "Citroën Drive all Electric" rivela i Vantaggi di una Mobilità per tutti a Zero Emissioni

Nasce il tour "Citroën Drive all Electric", un'iniziativa volta a promuovere la transizione energetica e rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti. La mobilità sostenibile è ormai una priorità globale, e Citroën ha deciso di lanciare il tour "Citroën Drive all’Electric".

L'obiettivo di questa iniziativa ambiziosa è avvicinare tutti gli utenti alla mobilità elettrica, offrendo la possibilità di provare veicoli a zero emissioni in alcune delle piazze più importanti d'Italia.

Con la consapevolezza che molte persone non hanno ancora avuto l'opportunità di sperimentare i vantaggi e il comfort della guida 100% elettrica, Citroën ha scelto di scendere direttamente nelle città italiane, mettendo a disposizione test drive a zero emissioni per utenti a partire dai 14 anni, grazie all'innovativa Citroën Ami 100% ëlectric.

Il tour "Citroën Drive all Electric" prevede 10 tappe nelle piazze più rinomate d'Italia, per portare un'esperienza di guida del futuro direttamente nelle mani degli italiani, totalmente elettrica. In queste 10 piazze, cittadini di tutte le età, famiglie e giovani avranno l'opportunità di scoprire le ultime novità della gamma elettrificata Citroën e di provare l'emozione di un viaggio a zero emissioni a bordo di Ë-C4 100% elettrica e Citroën Ami 100% ëlectric, fornite dai concessionari Citroën locali, accompagnati da driver professionisti.

Nelle piazze sarà possibile partecipare ad attività ludiche e ricevere gadget per esplorare più da vicino le caratteristiche dei veicoli elettrici Citroën, oltre a discutere le attuali problematiche sulla qualità dell'aria nei centri urbani. Oltre ai test drive, due veicoli chiave, la Ë-C4 100% elettrica e la Citroën Ami 100% ëlectric, saranno esposti e disponibili per essere esaminati più da vicino a Milano il 13 e 14 gennaio presso City Life, Piazza tre Torri.

Il Tour "Citroën Drive all Electric" rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e mette l'accento sulle opportunità offerte dalla mobilità elettrica. Citroën è determinata a dimostrare che la guida a zero emissioni è accessibile a tutti e può essere una scelta consapevole per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città. Un'opportunità da non perdere per tutti coloro che sono interessati a fare la differenza nel mondo della mobilità.