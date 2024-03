Migliaia di figurine e di fumetti nella nuova edizione di Panini Tour

Sabato 9 e domenica 10 marzo all'Idroscalo arriva la nuova edizione 2024 del Panini Tour, la manifestazione dedicata a tutti i fan e ai collezionisti delle figurine e delle riviste di cartoons.

Dopo il successo delle prime tappe a Lecce, Catania, Napoli, Roma e Pescara si prosegue con Milano, che ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati.

La manifestazione

Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Panini Village per scambiare le proprie figurine doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. Per registrarsi alle varie tappe qui il link.

Anche i fumetti targati Panini Comics saranno grandi protagonisti nel Panini Village. In ogni tappa, infatti, Topolino porta le sue storie, le sue avventure e la sua magia, ma anche una speciale sovracover omaggio (acquistando il Topolino al Panini Village) con una meravigliosa illustrazione a cura di Andrea Freccero pensata appositamente per ricevere una dedica o uno sketch del disegnatore ospite della tappa. Tra le attività anche varie sessioni di Topo Quiz con imperdibili premi per tutti i bambini partecipanti e i vincitori.

Il laboratorio di fumetto

Inoltre, sia il sabato che la domenica i lettori più piccoli potranno partecipare ad un imperdibile laboratorio di fumetto, in due sessioni, la prima dalle ore 10:45 e la seconda dalle ore 15:00, dove avranno l’occasione di imparare a disegnare come un vero artista Disney seguendo le indicazioni di Davide Cesarello. E per tutti i bambini, in omaggio orecchie di Topolino indossabili!

Le riviste per bambini

I bambini saranno inoltre felici di trovare alcune delle riviste più amate, pensate per loro da Panini Magazines, con le ultime novità di Pokémon con cards e gadget ufficiali e le riviste Barbie e La mia prima Barbie.

Quest’anno, inoltre, il Panini Village ospiterà anche il Panini Studios, location d’eccezione per interviste e approfondimenti che accoglierà ospiti speciali in ogni tappa del Tour, a Milano ci sarà il Dario Morello.

Come registrarsi

Per registrarsi all'evento visitare il sito dedicato.