Touring club italiano presenta aperti per voi sotto le stelle

Dal 16 al 19 giugno a Milano va in scena "Aperti per Voi Sotto le Stelle", un’importante iniziativa per rendere la bellezza, l’arte e la cultura beni accessibili a tutti, attraverso aperture prolungate e straordinarie grazie ai volontari del Touring Club Italiano.



Dal 17 al 19 giugno, In occasione di Aperti per Voi Sotto le Stelle, gli affreschi di San Maurizio al Monastero Maggiore si animeranno attraverso la voce dei soci volontari del Touring Club Italiano che racconteranno storie e aneddoti, alla scoperta dei segreti del più grande monastero femminile di Milano del XVI secolo.