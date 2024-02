Tra la terra e il cielo: pianoforte e quartetto musiche di Neri, Battiato e Morricone

Tra la Terra e il cielo non è solo il nome di uno spettacolo ma di una ricerca musicale interiore. L’intento ad indagare sul confine tra la musica popolare e la musica classica trova ampio spazio e sviluppo nella musica di Franco Battiato, gigante tra i cantautori e gli sperimentatori della musica italiana e nelle melodie eterne del Maestro Ennio Morricone, divenute già classiche mentre il compositore era in vita. E se da un lato alcuni brani, come Stranizza d’amuri (F. Battiato) e Etnea (C. Neri), hanno il profumo della Terra, dall’altra altri brani come Gabriel’s Oboe (E. Morricone), Ave Maria Siciliana (C. Neri), La sua figura (G. Russo), alzano lo sguardo al cielo.



