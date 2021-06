/Tra·me·stì·o/ il 25 giugno 18,30 Palazzo Cusani

Tramestio è questo mescolamento e non vuole interrompersi: curatori, artisti e i ragazzi dell’Accademia di Brera si sono esposti a quello che è un tema delicato, ma allo stesso tempo insistente nell’oggi, intrinseco nel rapporto pubblico-privato.

Dopo essersi spogliati e mostrati all’interno di quelle sale che hanno accolto tanto le opere quanto le performances dei corpi, si è deciso di ri-vestirsi, ri-codificarsi. Neurofashion rende possibile questo incontro, dettato da una mission comune, con abiti capaci di esprimere non solo un modo di essere, ma un modo di ri-identificarsi. Si parla del rapporto con il proprio corpo, con se stessi e gli altri, di ciò che ti può aiutare o danneggiare, di come accettarsi attraverso qualcosa che parla insieme a te.



Neurofashion partecipa Il giorno 25 giugno alla giornata finale della mostra Tramestio e lo fa contribuendo alla esplorazione di questo manifesto che vuole esprimere i nuovi codici del rapporto con il proprio corpo e della sua immagine.La mostra è una risposta al ribaltamento epocale che ogni individuo ha vissuto e che continua a vivere. Le alterazioni hanno colpito la dimensione spaziale, nella quale pubblico e privato sono diventati un tutt’uno all’interno di un tempo sospeso nel quale abbiamo udito un costante rumore di fondo: il tramestio. Il tramestio è il movimento e il rumore di un mescolamento, del mestare nel torbido. Il tessuto in cui si crea questo brusio è complesso, eterogeneo, confuso e quasi ruvido, ma al contempo fluido.

