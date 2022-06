In viaggio su un tram per degustare vini e oli della Val d'Orcia

In viaggio su un tram per degustare oli e vini della Val d'Orcia. E' la nuova iniziativa di Neff, azienda di elettrodomestici, che in occasione della Design Week presenta #NEFFTRAM, un vero e proprio Casale Toscano ricreato su un tram ATM di inizio Novecento, che accoglierà i milanesi offrendo un’esperienza unica alla scoperta delle eccellenze della Val d’Orcia.

Quando salire a bordo del tram

Gli appassionati di cucina e i visitatori della Design Week potranno salire a bordo del #NEFFTRAM sabato 11 giugno da piazza Castello e domenica 12 giugno da Piazzale Aquileia per farsi ispirare da esperti di vino e olio, guidati dal winemaker e scrittore Roberto Cipresso e dal produttore oleario Giorgio Franci, e di panificazione con la collaborazione di Molino Pasini e del Panificio Longoni, che animeranno il viaggio nel cuore della città di Milano con racconti e aneddoti sui prodotti e i sapori tipici della Val d’Orcia.

Il Dj Set

Sabato 11 giugno, durante la corsa delle 18, il #NEFFTRAM ospiterà inoltre un esclusivo DJ set a cura di Alessio Bertallot, partner di NEFF e autore del progetto “NEFF Sounds Good”, per consentire agli ospiti di vivere questa bellissima esperienza con il giusto sound e il miglior ritmo.

“Abbiamo pensato di portare la passione per la cucina, l’eccellenza della tradizione toscana e la tipica convivialità di NEFF nelle strade più belle del centro di Milano. Per offrire un’esperienza unica a tutti, non solo agli addetti ai lavori e a chi ci verrà a trovare in Fiera: per questo abbiamo voluto ricreare l’ambientazione di un Casale Toscano, che è anche il tema del nostro stand ad EuroCucina, utilizzando un vero e proprio simbolo della città di Milano… il tram. Siamo felici di poter offrire ai milanesi un assaggio dei valori che da 145 anni fanno di NEFF il marchio dedicato a tutti gli appassionati di cucina, attraverso un momento speciale e tutto da ricordare.” - dichiara Sarah Evi, Brand Communication Manager NEFF.