Il tram di Halloween con attività e dolciumi per tutti

Mancano poche ore alla festa americana che è entrata a far parte a tutti gli effetti della cultura italiana e per le strade di Milano è pronta una particolare sorpresa. In occasione di Halloween, infatti, un tram spaventoso customizzato da Haribo girerà per le vie del centro con il motto “Orsetto o scherzetto?”. Anche alcune pensiline delle fermate si sono tinte di viola e arancione, ma non finisce qui.

Chi salirà a bordo del tram avrà la possibilità di partecipare a diverse attività organizzate dal brand di caramelle gommose, dal make up in stile Halloween, fino ai temporary tattoo e un photo booth per immortalare il proprio look. E, poi, caramelle per tutti e un quiz a tema. Ma attenzione, per salire a bordo sarà necessario decifrare i misteriosi indizi presenti sulle pensiline e sui ledwall delle fermate.

Con l’occasione, Haribo lancia le caramelle dedicate alla festività di Halloween e, per chi acquisterà, una shopper tematica.