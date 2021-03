Arriva a Milano il Tram dell’Innovazione

Il Tram dell’Innovazione torna a Milano con una serie di eventi digitali dedicati nell’ambito della Milano Digital Week 2021. Giovedì 18 e venerdì 19 marzo, torna quindi l’appuntamento organizzato da Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie per invitare i cittadini milanesi a ragionare sulle tematiche del digitale e dell’innovazione.

L’edizione 2021 del Tram sarà dedicata alla condivisione di esperienze attorno al tema della sostenibilità e del digitale. Un palinsesto di incontri e appuntamenti che si svilupperà nell’arco di 11 ore di trasmissione, rigorosamente in diretta, all’interno delle quali interverranno i rappresentanti dei protagonisti di vari settori.

Banca Generali e l’innovazione sostenibile

Tra questi protagonisti c’è anche Banca Generali. La prima Banca private di Piazza Affari sarà infatti l’ospite d’eccezione della tavola rotonda d’apertura in programma mercoledì 18 marzo dalle 9:30 alle 10:15. Al centro dell’incontro, l’impegno della Banca sui temi della sostenibilità e il supporto all’economia reale. Un supporto portato avanti anche attraverso il progetto BG4REAL, vero e proprio ponte che mette in collegamento risparmio privato ed economia reale. E proprio su questo si concentreranno gli interventi delle due rappresentanti di Banca Generali – Giulia Di Capua e Palma Cusenza – che dialogheranno sui temi della sostenibilità e dell’impresa insieme a Federico Garcea, fondatore di Treedom, e Massimiliano Costa, fondatore di DevelHope.

Dove seguire il Tram dell’Innovazione

L’edizione 2021 del Tram dell’Innovazione sarà trasmessa per 2 giorni in diretta streaming su Facebook e YouTube, con la collaborazione dei canali Social dei partner coinvolti. I video saranno poi rimandati in differita, come contenuto on demand, resteranno dunque a disposizione di chi vorrà approfondire una tematica piuttosto che un’altra. Per informazioni e domande ai relatori, scrivere a info@donnetecnologie.org.