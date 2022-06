Tramonto noir 2022

Il 25 giugno dalle ore 15.00, noi dell’associazione Altamira, insieme agli autori della Porto Seguro editore e di Fratelli Frilli Editori, ci incontreremo per una maratona di libri gialli e noir, con dialoghi e confronti tra gli autori e il pubblico. Saranno inoltre presenti alcune book blogger.

Sarà un momento di condivisione e informazione sul genere giallo e noir, e ci sarà modo di scoprire nuovi libri con la possibilità di acquistarli.

Chiediamo un piccolo contributo di 5€ da versare all’ingresso del locale.



Se sei un lettore accanito, un appassionato del genere, uno scrittore o una casa editrice, scrivici per prenotare il tuo posto tra il pubblico o per richiedere di partecipare attivamente all’incontro.



Prenotazioni, info e richieste di partecipazione: info@associazionealtamira.it – Beatrice 3401679215 – Chiara 3405317760



INFO

25 giugno 2022

H: 15:00

presso Doppio Malto



Costo partecipazione: 5€