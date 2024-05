Travis Scott in concerto a Milano

Travis Scott torna a Milano. Il rapper di Houston terrà infatti un concerto sotto la Madonnina martedì 23 luglio. Appuntamento, con l'unica data italiana del tour europeo, all'Ippodromo La Maura. "La Flame" sbarcherà nel capoluogo meneghino con il suo "Utopia Circus Maximus World tour" dopo gli show oltreoceano.

A giugno scorso Scott si era già esibito a Milano, sempre alla Maura, durante gli I-Days, con uno spettacolo da tutto esaurito con oltre 80mila spettatori.

I biglietti per il concerto del 23 luglio 2024 saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 9 maggio per gli iscritti a My Live Nation. La vendita generale scatta invece dalle ore 10 di venerdì 10 maggio. Per accedere al "pre sale" basterà iscriversi gratuitamente alla piattaforma My Live Nation.