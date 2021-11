Il treno storico per la Svizzera che parte dalla Stazione Centrale

Un treno storico partirà dalla Stazione Centrale di Milano sabato 27 novembre. Si tratta di un convoglio con carrozze degli anni Trenta (le caratteristiche Centoporte) trainato da una locomotiva elettrica. Il treno passerà da Monza e arriverà a Chiasso (Canton Ticino) dove sosterà fino alle 18.

Nelle immediate vicinanze sarà poi possibile raggiungere il Museo M.a.x. dove è in corso la mostra 'I treni fra arte, grafica e design', in collaborazione con Fondazione Fs e in sinergia con il Museo Nazionale Ferroviaria di Pietrarsa.

L'esposizioe propone un'indagine sul tema dei trasporti con particolare riferimento alla realizzazione alla messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri e al progetto cantonale 'Cultura in movimento', con un'indagine sul treno e su come uno dei mezzi di trasporto più rivoluzionari della storia abbia influenzato l'arte, la grafica e il design della fine del XIX secolo. Per i passeggeri del treno storico che presenteranno all'ingresso del museo il biglietto in corso di validità verrà garantito un ingresso ridotto del 50%. Il convoglio farà poi ritorno a Milano domenica 28, con arrivo previsto alle 17.45.