Triangoli delle bermuda - 18 giugno

Tornano i “Triangoli delle Bermuda”, la rassegna musicale del Parco dei Triangoli del quartiere Gallaratese di Milano, che conclude il secondo anno di lavori del progetto di rigenerazione urbana a base socioculturale sul Parco, con quattro date estive ricche di proposte musicali variegate e buon cibo.



Il primo dei quattro appuntamenti sarà sabato 18 giugno a partire dalle ore 19, presso il Parco dei Triangoli (Via Adolfo Omodeo, 29), con un open mic di artisti emergenti e a seguire il concerto dei Pulsation.



I Pulsation sono un progetto musicale Disco Funk ’70/’80 nato a Milano su iniziativa di due chitarristi: Elio Marrapodi e Dave Dicecca. Un gruppo che racconterà i gloriosi anni della Disco Music e che ha suonato nelle piazze e sui palchi più famosi di Milano, tra cui il Blue Note, il Tunnel Club, Piazza Duomo e Piazza Leonardo Da Vinci.



L’evento è gratuito e senza prenotazione.

Ad accompagnare la serata ci sarà Convito Ristorante con i suoi piatti gustosi e leggeri, birre e cocktail freschi.



Promotrici dell’iniziativa sono le associazioni SpazioTempo Aps (www.spaziotempomilano.it), Argòt Aps (www.argotmilano.it) e la Cooperativa Sociale Nuova Umanità ONLUS (www.nuovaumanita-ilgelso.it), che insieme ad altre realtà del territorio gestiscono questo spazio tramite un patto di collaborazione con il Comune di Milano.



L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Fondazione Cariplo, con il supporto di Vecchio Caffè della Cotica e Fondazione Cotica e in collaborazione con la Piscina Lampugnano, che per l’occasione prolunga alle 20.00 il proprio orario d’apertura.



“Triangoli delle Bermuda rappresenta la festa estiva del Parco dei Triangoli ed è un’occasione per celebrare il secondo anniversario del progetto di rigenerazione urbana sul Parco, che Spaziotempo, Cooperativa Sociale Nuova Umanità, Argòt, Polisportiva Garegnano e Atelier delle Verdure portano avanti – spiega Sofia Zanon, Presidente e Fondatrice dell’Associazione SpazioTempo – L’obiettivo è ridare vita ad uno spazio pubblico potenzialmente molto prezioso per il quartiere Gallaratese, una piazza-parco sulla quale si affacciano alcune importanti istituzioni locali come la Polisportiva Garegnano o la Piscina Lampugnano, e quindi promuovere azioni di animazione culturale e sociale e di cittadinanza attiva e partecipazione dal basso”



****

Per tutte le informazioni: Sofia Zanon (3493917847 – spaziotempomilano@gmail.com)



Per open-mic: argotaps@gmail.com



Associazione SpazioTempo

L’associazione di promozione sociale SpazioTempo nasce per rispondere a un’urgenza di pratiche ed esperienze concrete rispetto alla socialità, alla valorizzazione e tutela del territorio, e all’espressione e diffusione di arte e di cultura. Il nome SpazioTempo fa riferimento al comune denominatore del nostro agire e dei progetti che vogliamo mettere in atto: la cura dello spazio e del tempo che le persone attraversano.



Per tutti i dettagli: https://www.spaziotempomilano.it/



Associazione di promozione sociale Argòt

L’Associazione nasce a gennaio 2021 per attivare e favorire processi di inclusione sociale e rigenerazione urbana a base culturale nelle periferie della città di Milano, operando principalmente nel quartiere Gallaratese e, più in generale, nel Municipio 8. In particolare, l'associazione vuole essere uno strumento di accesso alla cultura e si impegna a creare nuove narrative con cui le periferie della città possano raccontarsi e identificarsi. La mission è quella di creare momenti di aggregazione sociale, espressione artistica e formazione culturale a Milano, dove questi sono mancanti o insufficienti, e sostenere lo sviluppo di comunità territoriali affinché siano in grado di esprimersi e autodeterminarsi, con una particolare attenzione verso i giovani.



Cooperativa Sociale Nuova Umanità ONLUS



Gallery

Principalmente attiva nella zona del comasco, a Gennaio ha aperto nel quartiere Gallaratese il Centro di Aggregazione Giovanile Ottoemezzo, un servizio gratuito dedicato a minori dai 12 ai 18 anni e propone attività trasversali come il doposcuola e la libera aggregazione, ma anche laboratori sportivi e di cittadinanza attiva, che coinvolgono anche le altre fasce della popolazione.