Triennale, l'omaggio a Enzo Mari in un incontro on-line sui venticinque modi per piantare un seme

Giovedì 3 dicembre sul canale YouTube di Triennale Milano si terrà un incontro on-line e gratuito sui 25 modi per piantare un seme. L'incontro, a cura del filosofo Leonardo Caffo, è ispirato al libro 25 modi per piantare un chiodo: Sessant'anni di idee e progetti per difendere un sogno di Enzo Mari, a cura di Barbara Casavecchia ed edito da Mondadori.

L’evento si inserisce nella programmazione digital Triennale Upside Down e si svolge nell’ambito della mostra "Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli", attualmente chiusa al pubblico nel rispetto del DPCM del 3 novembre 2020.

Un grande evento dedicato dedicato ad un grande libro

L’appuntamento verrà trasmesso sul canale YouTube dell’istituzione. "25 modi per piantare un chiodo" è un grande testo e atlante del racconto del viaggio di una vita attraverso il design. Un testo, un’eredità. Leonardo Caffo ha provato - coinvolgendo nella sfida Luca Poncellini, alla guida del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate di NABA, e 25 tra i migliori studenti dello stesso Dipartimento - a trasformare ogni modo di piantare un chiodo in un pensiero-esperienza di un giovane designer che racconti il “peso leggero” dell’eredità di Enzo Mari per le discipline creative di oggi. Una piccola maratona di 25 studenti, uno per ogni chiodo, nel segno di una nuova “utopia democratica” così come insegnato da Mari.

Tra gli studenti partecipanti: Isabella Bassi, Matteo Brasili, Salvatrice Cammisuli, Luca Candiota, Francesco Cotta Ramosino, Pietro De Longhi, Domiziana Doronzo, Piero Fallarino, Amerigo Girardi, Miriana Leuci, Francesca Lipari, Valentina Makar, Simona Pasquale, Daniele Paternò, Alice Platania, Giacomo Quinland, Giulia Rinaldi, Carla Rizzo, Michele Rizzoli, Vittoria Rocci, Roberta Scibetta, Laura Sirbu, Chiara Torterolo, Mattia Tovagliaro, Luca Vernieri.