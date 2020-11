Triennale, un incontro on-line dedicato alle trasformazioni della città

Sabato 14 novembre, sul canale YouTube e sul sito di Triennale Milano avrà luogo l'incontro online Città vs Campagna, una riflessione sulle trasformazioni della vita nelle città e delle abitudini dei cittadini conseguenti alla pandemia.

L'incontro

L’incontro, coordinato da Lorenza Baroncelli, Direttore artistico di Triennale Milano, coinvolgerà:

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano e Giovanna Melandri, Presidente del Maxxi, che approfondiranno il tema della rinascita dei borghi; Domenico De Masi, sociologo, che racconterà come la pandemia stia trasformando il mondo del lavoro; Ezio Manzini, studioso di design per la sostenibilità, che rifletterà sul concetto di “città dei 15 minuti”; Luca Bergamo, Assessore alla Cultura di Roma e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura di Firenze, che analizzeranno le trasformazioni dei centri storici.

In apertura dell’incontro verrà trasmesso un estratto dal film Omelia contadina, di Alice Rohrwacher e JR. La regista Alice Rohrwacher interverrà per raccontare il film che è concepito come un’azione cinematografica per scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria come quella contadina.

Inoltre, ci sarà una parte dell’appuntamento dedicata alla costruzione di una bibliografia di riferimento sulla relazione tra città e borghi, con gli autori Sarah Gainsforth, Roberta Petronio e Riccardo Staglianò che introdurranno i loro libri.

Come partecipare

Per partecipare è possibile collegarsi al canale YouTube e al sito web della Triennale.