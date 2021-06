In Triennale arriva "Sogno di una notte di mezza estate", una serata dedicata al pop italiano

Triennale Milano e MI AMI presentano Sogno di una notte di mezza estate, una serata che anticipa l'arrivo ufficiale della bella stagione con tre artisti che stanno definendo suono, stile e futuro del pop italiano. La serata si svolge nell'ambito di MI MANCHI, rassegna itinerante cittadina organizzata da MI AMI per colmare il vuoto lasciato dal festival rinviato a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria.

MI AMI ha deciso di invitare a suonare tre artisti che sono in un momento decisivo della propria carriera con l'obiettivo di dare una cornice prestigiosa a quella che a tutti gli effetti per loro sarà una partenza, oltre che una ripartenza.

Il programma

In cartellone Ceri, il produttore che ha forgiato le carriere di Frah Quintale, Franco126, Coez e Mahmood fra gli altri. Per il trentino sarà la seconda data solista in assoluto e l'unico concerto estivo, in cui presenterà i brani del suo debutto solista, l’EP Insieme uscito per l'etichetta Undamento, in cui fra i featuring risaltano proprio i nomi degli artisti qui sopra citati oltre a Ginevra e Colombre. Il suo show sarà accompagnato da ospiti speciali che verranno annunciati solo nella settimana appena precedente dello spettacolo sui canali social del MI AMI e dell'artista.

Prima di lui Tatum Rush, artista italo-svizzero con origini americane capace di un elegantissimo e sinuosissimo r&b venato di disco e funk morbido e sexy. Il suo disco Drinks Alchemici è un piccolo bignami di stile, Rosé con Laila Al Habash o Too Late e Barbarella sono hit da cocktail giusto; i suoi live sono sorprendenti, multidisciplinari e performativi. Per lui sarà l'esordio live assoluto in Italia.

In apertura Claudym, il nome d'arte di Claudia Maccecchini, classe 1993. Giovane promessa milanese del pop italiano, artista dal songwriting intimista e dalla voce profonda, è già disegnatrice (con tanto di diploma a Brera). I suoi primi singoli sono cantati in inglese, il riferimento più evidente è a Billie Eillish, ma di Claudym c'è ancora tutto da scoprire. Il giorno di San Valentino 2020 ha pubblicato La parte peggiore di me, il suo primo brano in italiano ed ora è accasata a Island Records. Quello in Triennale sarà il suo primo concerto ufficiale dopo l'ingresso nel mondo della discografia ufficiale.

