Triennale Playground, attività e giochi per bambini e famiglie

Sabato 6 e domenica 7 luglio in Triennale arriva Triennale Playground, un pomeriggio di attività e giochi per tutta la famiglia all’interno dello Spazio Agorà di Triennale, a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento.

Le attività per i bambini

Sarà possibile provare Compo-Scompo, il gioco collaborativo progettato dall’illustratrice e artista Olimpia Zagnoli in cui occhi, bocche, orecchie, braccia e tanti altri elementi si mescolano per dare vita ogni volta a personaggi buffi e stravaganti.

Sarà inoltre possibile sfogliare un albo illustrato della collezione di Triennale, o infine prendere carta e colori per liberare la fantasia.

Informazioni utili

Ingresso libero senza prenotazione, per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.