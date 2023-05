Triumph al fianco di lilt in uno speciale evento per celebrare la vita che continua dopo la malattia

Il prossimo 4 giugno 2023 – data che festeggia il Cancer Survivor Day – Triumph, storico brand di lingerie, sarà al fianco di LILT in uno speciale evento che vuole celebrare la vita e la rinascita dopo la malattia: una seduta di yoga, simbolo di rigenerazione fisica e mentale, verrà infatti organizzata nel suggestivo scenario del parco Sempione a Milano, in piazza del Cannone.



Triumph da sempre si impegna nel sostenere le donne, non solo attraverso le proprie collezioni, ma anche supportando progetti dedicati al loro benessere: collaborare con LILT in questa occasione è un’opportunità che permette ulteriormente al brand di essere al fianco di ogni donna, promuovendo l’importanza della prevenzione e la consapevolezza del proprio benessere, celebrando la vita dopo l’esperienza del tumore.



L’evento, gratuito e aperto al pubblico tramite iscrizione, inizierà alle 9.00 e vedrà il coinvolgimento di Francesca Senette, istruttrice di yoga, giornalista e da tempo testimonial LILT.



Al termine della lezione, i partecipanti saranno invitati presso lo store Triumph di Piazza Cordusio a Milano, dove avranno la possibilità di ritirare in omaggio il “Fitness Kit” firmato Triaction by Triumph, collezione pensata appositamente per fare attività fisica e realizzata per offrire il migliore “bounce control”, riducendo i movimenti del seno durante i workout e contribuendo a migliorare la performance.



Per iscriversi all’evento: https://www.legatumori.mi.it/resta-informato-post/news/cancer-survivor-day-il-4-giugno-celebriamo-la-vita/