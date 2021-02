Troppi dubbi su questa pandemia le restrizioni e i vaccini sono le uniche difese?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Comitato Liberi Cittadini Milano (CLCM) aderisce a una manifestazione che si terrà sabato 27 Febbraio dalle ore 15 in piazza XXV Aprile a Milano: “Campagna per la Salvezza Nazionale”. CLCM riunisce cittadini impegnati a divulgare informazioni affinché ogni persona possa acquisire o recuperare senso critico e agire in completa consapevolezza sfuggendo ad ogni tentativo di manipolazione. Inoltre opera per creare aggregazione sul territorio intorno ai valori condivisi di verità, libertà, democrazia, rispetto per la vita in ogni sua fase e il lavoro secondo la Costituzione italiana. L’associazione è apartitica. “Campagna per la Salvezza Nazionale” Evento voluto da Cambio di Rotta, unione di cittadini che ha a cuore il bene comune del Paese. L'obiettivo è di dare risposte su diversi temi inerenti la gestione della pandemia, tra i quali le restrizioni imposte dagli ultimi decreti ministeriali, per ragionare insieme contro inganni e ingenuità. Intervengono: Dott Marco Cattaneo economista e blogger di “Basta con l’Eurocrisi” Dott. Giovanni Zibordi economista statistico e blogger di Cobraf.com Dott.Pasquale Bacco medico dell’Associazione l’Eretico Dott. Raffaele Varvara infermiere e autore del Blog Comedonchisciotte.org Emiliana Parenzi e Alberto Motta, artisti della Scuola internazionale Musicale di Milano SIMM Dott.ssa Antonella Lattuada, Presidente dell’Associazione Italia che Lavora Ing.Antonino Trunfio Confederazione Libertaria Chiara Pazzaglia Presidentessa delle P.IVA Milano e P.IVA Monza e Brianza Seguono testimonianze. Per domande e proposte: cinoleo@hotmail.com