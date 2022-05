La trottoir arte contemporanea, inaugura mercoledì 11 maggio 2022, la personale di Sanchita Pasi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà presentata mercoledì 11 maggio, alle ore 18:30 a Le Trottoir a la Darsena, la mostra " Broken colours ”, aperta al pubblico sino a martedì 24 maggio. Broken colours, è la prima personale dell’artista Sanchita Pasi, che attraverso le sue opere offre note di dualità tra i rossi e i blu, connessi tra loro da filoni dorati e spazi di luce che cercano di armonizzare le dualità’ native. Broken rappresenta la nascita di Sanchita come pittrice e deriva da una rottura molto netta con il suo passato. Questa rottura però è solo un punto di partenza. Sanchita Pasi e i colori dell’anima Le opere di Sanchita rappresentano il suo modo di pensare e vedere le cose: guardano in faccia la vita, per conoscerla, ma soprattutto per amarla per quello che è stata. E infine metterla da parte, per sempre. Gli stati d’animo sono i protagonisti delle tele, sempre miscelati con abilità, bravura ed eleganza. Un utilizzo dei colori, dei materiali e del segno fortemente connotato in chiave emozionale, ed espressi nell’opera in corrispondenza con il modo di sentire dell’artista. Opere nate per esprimere emozioni, sotto l’impulso di un’ispirazione libera, in un percorso artistico che è anche terapeutico, fatto di energie e di scelte. Tenendo fede a sé stessa, Sanchita Pasi dà vita a un mondo di opportunità costruttive e colorate, coerenti e creative al tempo stesso. Biografia dell’artista: Sanchita Pasi (1990) was born in New Delhi (India) and has lived across India, Egypt, Italy, Germany and Belgium. She is a contemporary abstract painter, a natural autodidact and creative. Her work is deeply rooted in her cultural, academic, and professional background that oscillate between polarized dualities that are conveyed through her preferred language of expression: non-representational and expressive abstraction. In parallel to her studies in pharmacy and career in healthcare business, Sanchita’s body of work has a strong influence from her spiritual practice of yoga and pranayama which aims to soothes her ethereal melancholy. Broken Colors is her first Italian exhibition, in which she presents her collection that sways between hues of suggestive and overwhelming strokes and controlled and frigid rationalities. These polarities are harmonized through golden seems and spaces of light and the use of texture to find a multi-sensorial path of communication with the spectator. “Skeptical of static definitions, I attempt to name my work as a result of becoming a spectator to my viewers as I observe how colors can touch some of their emotional notes. I relish in this ritualistic process to identify my own self through my viewers eyes and let them find a window into who I am as an artist.” La mostra è aperta tutti giorni, lunedì escluso, presso Le trottoir a la Darsena, Piazza XXIV Maggio,1