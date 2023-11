Tulipania: vicino a Milano la piramide di zucche più alta d'Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tulipania è lieta di annunciare una novità straordinaria che renderà l'autunno dei milanesi ancora più indimenticabile. A partire dal 29 settembre, l'evento annuale di Tulipania, noto per il suo celebre Pumpkin Patch, si eleva a nuove vette con l'introduzione della "Tulipiramizucca," una torre di zucche ispirata ai grattacieli di Milano e al simbolo stesso di Tulipania: il tulipano.

Un Capolavoro Verticale di Autunno

La "Tulipiramizucca" è una struttura straordinaria composta da ben 18 piani di zucche, rendendola la piramide di zucche probabilmente più grande d'Europa. Questa meraviglia architettonica è una fusione perfetta tra l'essenza di Milano, in particolare ispirata al giardino verticale, e l'amore di Tulipania per l'autunno. Ogni piano sorregge centinaia di zucche e dal campo regala una vista mozzafiato, creando uno scenario autunnale senza precedenti.

Mentre ammirate la maestosa "Tulipiramizucca," non perdete l'opportunità di immergervi nella tradizione del Pumpkin Patch. Potrete raccogliere personalmente le vostre zucche preferite tra spaventapasseri, pipistrelli e il calore dei sorrisi accoglienti. I bambini potranno decorare le proprie zucche dopo averle scelte e trasportate con le Tulicarioline a disposizione. Gli esperti di Tulipania saranno presenti per guidarvi in questa emozionante esperienza. Esperienze Straordinarie per Tutta la Famiglia Oltre alla raccolta delle zucche, Tulipania offre una vasta gamma di attività per tutte le età. I bambini potranno divertirsi con laboratori immersivi dedicati all'apicoltura, trasformandosi in apicoltori per un giorno.

Per gli avventurieri, c'è un labirinto di granturco da esplorare, mentre i visitatori di tutte le età possono godersi giochi tradizionali e decorare le zucche, creando ricordi indimenticabili. E nei giorni di Halloween il labirinto si infesterà di spiriti e fantasmi per un party (in questo caso dedicato a ragazzi adulti) senza precedenti. Solo chi avrà il coraggio di oltrepassarlo potrà godersi un apericena sotto le tenebrose stelle della notte più horror che ci sia.

Gastronomia Autunnale e Momenti di Relax

L'esperienza di Tulipania non sarebbe completa senza deliziarsi con la gastronomia autunnale. Gli ospiti possono iniziare la giornata con una colazione all'aperto o optare per una merenda pomeridiana con prodotti locali e miele prodotto nel campo stesso. Inoltre, per coloro che desiderano prolungare la loro visita, è possibile gustare aperitivi e apericene con prodotti freschi e deliziosi, il tutto nel suggestivo scenario autunnale di Tulipania. Per chi desidera trascorrere più tempo nel campo, è disponibile l'opzione di un picnic, con cestini forniti da Tulipania, o un aperitivo in compagnia per coloro che vogliono gustare i prodotti locali e km0 dopo la visita al campo. Prenotate Ora la Vostra Avventura Autunnale

L'ingresso a Tulipania richiede un Tulidoblone al costo di 3€, il cui valore verrà totalmente accreditato per l'acquisto della zucca o degli altri prodotti di Tulipania che sceglierete di portare a casa. Per ulteriori informazioni sui pacchetti disponibili e per le prenotazioni, vi invitiamo a visitare il sito web www.tulipania.world. Date e Orari Il campo delle zucche di Tulipania sarà aperto fino al 1 novembre, con orari diversi durante i fine settimana. La prenotazione è raccomandata tramite il sito web www.tulipania.world, dove potrete scegliere tra vari pacchetti disponibili.

Come Raggiungere Tulipania

Tulipania World si trova a pochi passi da Milano, nell'area Ovest di Bergamo, ed è facilmente accessibile dall'uscita di Capriate della A4. Ampi parcheggi interni gratuiti sono disponibili, e c'è la possibilità di parcheggiare anche nel parcheggio comunale di fronte all'ingresso. Tulipania rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze circostanti, come Bergamo Alta, la casa natale di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte e il parco astronomico "La Torre del Sole." Indirizzo del giardino delle zucche Pumpkin Patch Tulipania Campo per la Raccolta delle Zucche: Via Marco Biagi 95, Terno D'Isola, Bergamo Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Sito Web: www.tulipania.world Facebook: @tulipania Instagram: @tulipania.world