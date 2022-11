Turi Heisselberg Pedersen

Fragments from a garden

9 novembre – 23 dicembre 2022

Opening: 8 novembre, dalle 17 alle 21

Fondazione Officine Saffi

Milano, Via Aurelio Saffi 7



Fondazione Officine Saffi presenta Fragments from a garden, di Turi Heisselberg Pedersen, la prima mostra in Italia dell’artista.



Turi Pedersen è una presenza costante della scena del design danese da più di vent’anni. Nella sua carriera si è focalizzata sul vaso come oggetto scultoreo indipendente, con una produzione prolifica basata sul concetto di serialità. Ogni oggetto è in relazione col precedente e col successivo.



Fragments from a garden presenta la produzione recente dell’artista, opere ispirate a strutture geologiche e formazioni cristalline, ma anche all'architettura e al computer rendering. I lavori riprendono le logiche della natura frammentata e ricomposta, oggetti che svelano e le strutture geometriche sottese alle leggi naturali, quelle linee, traiettorie che le piante seguono nel loro sviluppo, nelle fasi della crescita, secondo rapporti armonici invisibili ed eterni.

La mostra è un viaggio in un paesaggio geometrico astratto, dove ogni oggetto è in relazione con tutti gli altri, ogni linea, colore, superficie fa parte di un ecosistema. Le opere vanno quindi analizzate individualmente e globalmente, ovvero nelle relazioni che si instaurano tra le forme e gli spazi. Osservando attentamente le superfici e le sfaccettature si possono scoprire le forme fluide dei paesaggi o le forme apparentemente spontanee con cui la natura ci sorprende costantemente. Ma guardate ancora e questa volta potreste scoprire l'architettura umana, i manufatti e persino gli oggetti di uso quotidiano che ci circondano. Queste forme geometriche apparentemente caotiche formano così la topografia di un nuovo mondo da esplorare.



Turi Heisselberg Pedersen è nata in Danimarca nel 1965. Si è formata presso la Scuola di Design di Kolding, vive e lavora a Copenhagen. Ha insegnato alla Kolding School of Design dal 1994 al 2007 ed è cofondatrice della "Exhibition Room for New Ceramics" di Copenhagen.

Le opere di Turi sono presenti nelle collezioni del Musée National de la Ceramique Sevrè, Parigi; Musée de la Ceramique, Vallauris, Francia; Designmuseum Denmark; Danish Arts Foundation; Annie and Otto Johs. Detlefs' Foundation, Danimarca; il Clay Museum of Ceramic Art in Danimarca, tra gli altri musei.

È stata insignita di numerosi premi internazionali, tra cui la medaglia d'oro - Bayerischer Staatspreis - 2016 e la borsa di studio itinerante della Annie and Otto Johs. Detlefs' Foundation traveling Grant nel 2016.



La mostra è frutto della collaborazione con Danish Arts Foundation, a compimento del progetto FOCUS: DENMARK, una sezione di Officine Saffi Award che indagava le ricerche più interessanti sulla ceramica nel territorio danese.







Info:



info@officinesaffi.com