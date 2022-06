A Milano, torna l'evento di degustazione Go Wine dedicato ai vini bianchi italiani: Tutti i Colori del Bianco! ?

? Hotel Melià (via Masaccio, 19)

? giovedì 9 giugno

Al banco d’assaggio e in enoteca sarà presente una selezione esclusiva di bianchi d’autore: un’originale degustazione che spazierà dalle Alpi alla Sicilia e che valorizzerà vitigni e identità del bianco italiano, coinvolgendo nomi prestigiosi dell’enologia italiana in un viaggio intra-generazionale tra vini bianchi di razza.

? Alcune cantine presenteranno in assaggio lo stesso vino prodotto in due annate differenti.

Ecco un primo elenco delle cantine protagoniste:

Almondo – Montà (Cn);

Bajta Fattoria Carsica - Sgonico (Ts);

Barone Ritter de Záhony – Aquileia (Ud);

Cantina Bulgarini – Pozzolengo (Bs);

Cantina Casanova – Finale Ligure (Sv);

Cantina Frentana – Rocca San Giovanni (Ch);

Cantina Oriolo – Montelupo Albese (Cn);

Cantine Colosi – Pace del Mela (Me);

Cantina di Venosa – Venosa (Pz);

Cantine dell’Angelo – Tufo (Av);

Conte Collalto – Susegana (Tv);

Colle Ciocco – Montefalco (Pg);

Contini – Cabras (Or);

Marisa Cuomo – Furore (Sa);

Fattoria La Maliosa – Pitigliano (Gr);

Fattoria San Francesco - Cirò (Kr);

Fattoria San Lorenzo Crognaletti – Montecarotto (An);

Fiorini - Terre Roveresche (Pu);

Fontanavecchia – Torrecuso (Bn);

Giacometto Bruno – Caluso (To);

Il Palagione – San Gimignano (Si);

I Vignai del Casavecchia – Pontelatone (Ce);

La Costa – La Valletta Brianza (Lc);

La Fattoria di Magliano – Magliano in Toscana (Gr);

La Raia – Novi Ligure (Al);

Marengoni – Ponte dell’Olio (Pc);

Mesa – Sant’Anna Arresi (Ci);

Montecappone - Jesi (An);

Mormoraia – San Gimignano (Si);

Ricchi F.li Stefanoni – Monzambano (Mn);

Scubla – Preariacco (Ud);

Tenuta Iuzzolini – Cirò Marina (Kr);

Tenuta Kornell – Terlano (Bz);

Tramin – Termeno (Bz);

Villa Simone – Monte Porzio Catone (Rm).

TURNI DI PRENOTAZIONE

? ore 16:00-18:00: turno di degustazione in anteprima riservato a operatori del settore ristorazione, enoteche e stampa

? ore 18:00-22:00: degustazione aperta agli enoappassionati

COSTO DELLA DEGUSTAZIONE

€ 20,00

€ 13,00 per i Soci Go Wine

€ 16,00 per i soci associazioni di settore

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari), con iscrizione valevole fino al 31 dicembre 2022.

? Come partecipare?

Compila il form di prenotazione sul nostro sito oppure scarica il modulo a questo link e inviacelo compilato a stampa.eventi@gowinet.it

https://drive.google.com/.../1BAXPD9HUAGufDo8app8.../view...



?? 0173 364631