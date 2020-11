Ucimu - Sistemi per produrre, dall’arte un messaggio positivo per la ripartenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano - Nelle scorse settimane UCIMU - Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, ha acquistato la collezione d'arte RestArt City, acrilici su tela e carta raffiguranti la città di Milano, realizzati da Tommaso Chiappa. Le opere, destinate ad abbellire gli ambienti e gli spazi della sede milanese della UCIMU e ad omaggiare personaggi e autorità in occasione di incontri istituzionali, raffigurano i luoghi simbolo, i grattacieli di Milano, l’energia laboriosa che circola per le vie della metropoli. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, oltre alla valenza estetica, l'arte ne ha una per così dire terapeutica. La bellezza cura lo spirito, esorcizzare il senso di angoscia, migliora l'umore e il benessere, genera stati d'animo positivi e nuove energie per alimentare la speranza e sostenere la ripartenza. Questo in sintesi, il pensiero espresso dal direttore generale dell’UCIMU Alfredo Mariotti, nell’incontro con l’artista Tommaso Chiappa. Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) vive e lavora a Saronno (VA). Si è formato artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi all'Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga- Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Dal 2018 è art director dello studio legale internazionale Damiani & Damiani, per il quale cura progetti espositivi legati all'integrazione e alla multiculturalità. Predilige per le sue mostre contesti insoliti e luoghi di lavoro, come fabbriche (Electrolux, Solaro), studi legali (La Scala, Milano), ospedali (IRCCS Maugeri, Pavia), sedi di ordini professionali, alberghi e ristoranti, nella convinzione che sia l'arte a dover andare incontro al pubblico e non viceversa. UCIMU- sistemi per produrre è dal 1945 l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), una delle realtà più autorevoli del Sistema Confindustria. Con oltre duecento imprese associate, è espressione di uno dei settori di punta della filiera manifatturiera del made in Italy.

Gallery