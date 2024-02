Ucraina. La pace ricercata, la guerra e il martirio di un popolo

Fondazione Russia Cristiana e MEAN dialogano con il filosofo il filosofo ucraino Konstantin Sigov, Riccardo Bonacina e Adriano Dell'Asta.

La guerra ha già seminato tutta la sua distruzione, prenotando numerosi anni a venire.



Il popolo della “martoriata Ucraina”, come instancabilmente Papa Francesco la nomina e la ricorda tutti i giorni, ancora resiste e prega, nella stanchezza e amarezza, quotidianamente, mentre le analisi a distanza in questa triste ricorrenza si sprecano.



Dinanzi alla immutabile protervia del potere, quale speranza vive, come la pace è possibile, su che cosa costruisce il suo coraggio? E quale impegno quotidiano è richiesto a noi nella solidarietà -che per molti non si è fermata- nella politica?



Fra i docenti più in vista della più antica università ucraina, l’Accademia Mohyla di Kiev, c'è Kostantin Sigov, scrittore del libro «La nascita di una nuova Europa» (Quand l’Ukraine se lève (“L’Ucraina s’è desta”, Talent), con la giornalista transalpina Laure Mandeville.



“E’ giunta l’ora per una nuova grande stagione della dissidenza e occorre studiare e riscoprire quella storia (non conosciuta abbastanza) che segna una originalità e diversità di fronte ad ogni violazione dei diritti umani, in un Occidente che persegue i suoi affari con un regime riconosciuto come terrorista dall’Europarlamento e da diversi Parlamenti europei. Queste attribuzioni sono giunte quest’anno, ma il regime uccide da 20 anni i dissidenti o i protagonisti di resistenze locali. Adesso, per aprire appieno una nuova stagione, occorre tornare a leggere pure quelli che hanno già dato la loro vita su questo fronte troppo spesso sottaciuto”.