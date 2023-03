UGO DIGHERO IN "UN PIANETA CI VUOLE"



MULINO AD ARTE PORTA A MILANO IL FORMAT “TEATRO A PEDALI”:

LO SPETTACOLO ALIMENTATO DALLA PEDALATA DEL PUBBLICO GRAZIE A DEI BICI GENERATORE.



da un’idea di Daniele Ronco

drammaturgia Ugo Dighero, Marco Melloni ,Daniele Ronco

con Ugo Dighero, Daniele Ronco

regia Luigi Saravo

scene e luci Jacopo Valsania / aiuto scenografo Roberto Leanti / costumi Teresa Musolino / videomaker Francesco Calabrò



Il Teatro Delfino si avvicina alla conclusione del cartellone 22/23 con un appuntamento ecosostenibile: Un pianeta ci vuole, con Ugo Dighero e Daniele Ronco.

Grazie al format Teatro a Pedali di Mulino ad Arte il pubblico diventerà il vero motore dello spettacolo: la scena verrà illuminata da alcuni spettatori che pedaleranno su apposite biciclette collegate a un impianto di accumulo. Andrà in scena un vero spettacolo ecosostenibile!



Anche il contenuto dello spettacolo tratterà tematiche green e ambientali.



Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritroverà catapultato in un “non luogo e in un non tempo”, costretto a interrogarsi sulle proprie scelte individuali. A metterlo in crisi sarà Kesedaran, interpretato da Daniele Ronco, un misterioso personaggio che viene dal futuro per portare consapevolezza. Sarà pronto Pino a trasformare la consapevolezza in azioni concrete?



NOTA BIOGRAFICA PRODUZIONE



La compagnia teatrale è stata fondata da Daniele Ronco, Jacopo Trebbi e Costanza Frola nel 2012 e oggi è diretta da

Daniele Ronco con un team di lavoro affiatato, che da anni lavora per trasformare i sogni in progetti realizzati per e con

il pubblico. Negli anni si sono affiancati a Mulino ad Arte molti artisti, fra i quali Riccardo Bellandi, Daniele Salvo, Raffaele

Latagliata, Luigi Saravo, Marco Lorenzi, Marco Cavicchioli, Elena Aimone, Tullio Solenghi, Ugo Dighero, Pierpaolo

Congiu, Lia Tomatis, contribuendo ad arricchirne il percorso artistico.

Dopo diversi anni di ricerca l’energia creativa è stata focalizzata in favore della produzione green.

La compagnia vuole rendere questo tema popolare nella sua accezione più nobile e, citando Safran Foer, sfatare il mito

per cui il green non fa “show”, conquistare nuove fasce di pubblico, soprattutto i più scettici nei confronti di questo

argomento. Per fare ciò la compagnia ha cambiato radicalmente la propria forma mentis, passando da un teatro fatto per

il pubblico a un teatro fatto con il pubblico. Questo non significa eliminare i confini fra spettatore e artista, ma creare

processi di lavoro profondamente interconnessi con la scienza, il territorio e il singolo cittadino, con una particolare

propensione alla relazione con le giovani generazioni.



