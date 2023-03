Ukrainian music: la pianista yulia yurchak in tour a milano

Yulia Yurchak, pianista organista compositrice e musicologa di Odessa, approda in Italia per venire a raccontarci che l’Ucraina è anche fatta di grande musica, di artisti, di sogni, di operatori culturali che non hanno nessuna intenzione di mollare e di permettere che la guerra appiattisca una preziosa dimensione artistica che è viva e vitale in tutta l’Ucraina in particolare ad Odessa. Il tour è organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con l’Associazione Culturale Anfossi di Genova e approda a Milano (Sala Testori, Teatro Parenti, ore 18,30) il 17 marzo dove aprirà "I Boreali - Nordic Festival".