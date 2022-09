"Ul Caminett' Festival", tre giorni di musica (e cibo) nel bosco

Buona musica, buon cibo e natura. Dal 23 al 25 settembre nel bosco delle Cascinette di Canegrate va in scena il "Caminett' festival", l'evento organizzato dall'associazione Ül Caminett', nata nel giugno del 2021 dall'idea di alcuni ragazzi desiderosi di trovare uno spazio per la musica live nell'hinterland milanese.

La promessa è offrire tre giorni di note che "scaldano in preparazione al freddo dell'inverno", spiegano gli organizzatori, con il palco nel bosco che ospiterà artisti emergenti e non per un mix imperdibile di elettronica, italo disco e indie. Tra gli artisti più noti Elasi, Pino D'Angiò e Il Cairo, che si alterneranno nelle tre serate, tutte a ingresso gratuito.

Il venerdì sera spazio alla musica elettronica con Elasi, Marta Tenaglia, Oberdan e Ferrari. Il giorno dopo sarà invece all'insegna dell'italianità: sul palco, oltre al padre delle vibes anni 70’ Pino D’Angiò, anche i Martini Police, Mille Punti e un digger attento a tutto ciò che risponde alla parola groovy: Tommiboy. Alle 18, prima delle note, largo allo yoga con Selene Grasso. Domenica, serata conclusiva, si parte con Il Cairo alle 21.30 e si chiude con il djset di Akwaba.

Non solo musica, però. Perché prima, dopo e durante i concerti gli ospiti potranno mangiare pizze cotte nel forno a legna o specialità da street food.