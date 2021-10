Quando l'Odissea diventa (quasi) cabaret

ClassicAperta porta in scena un’originale e leggera performance su Ulisse per poter sorridere, e ridere, del mito, frutto del talento di Alfonso Alberti e Selene Framarin.



Vi invitiamo a scoprire un’originale Odissea, trattata con la leggerezza di un varietà musicale al limite del cabaret, in una rappresentazione che punta sulla gestualità, sul movimento scenico e sulle sorprese musicali.





Come per tutti gli eventi di #ClassicAperta la partecipazione è gratuita ed è richiesta la registrazione nominativa sulla piattaforma Eventbrite e il rispetto della normativa anti Covid vigente. Trailer dello spettacolo sul sito dell’Associazione.

