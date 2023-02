Uma Thurman al concerto della figlia a Milano

L'attrice Uma Thurman, iconica interprete di Pulp Fiction (1994), ha partecipato con orgoglio al concerto della figlia Maya Ray Hawke in Santeria Toscana 31, nell'omonima via la scorsa sera.

La protagonista di Kill Bill e musa di Tarantino è in città per la Settimana della moda. Ma non ha dimenticato la figlia cantautrice folk e anch'ella attrice (Stranger Things) seguendo la sua esibizione in viale Toscana, presentandosi a sorpresa. Anche il padre di Maya, Ethan, è un noto attore texano (L'attimo fuggente, Training Days). Si è separato da Uma Thurman nel 2005.

L'attrice 53enne ha omaggiato la figlia con una stories su Instagram (con una traduzione che suona come "La mia amatissima figlia 'spacca' a Milano") e poi è stata postata anche una foto nel backstage.