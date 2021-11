Umberto Trezzi Presenta a Milano “Le avventure della gatta Vittoria”

Martedì 9 novembre, alle ore 18 a Casa Matilda in via Ascanio Sforza 65. Umberto Trezzi presenta "Le avventure della gatta Vittoria".

Negli ultimi mesi della Guerra di Liberazione dal nazifascismo gatta Vittoria, una micia un po’ smorfiosa e permalosa ma capace di slanci coraggiosi e di grande altruismo, si trova ad affrontare insieme rocambolesche avventure in città e in montagna insieme ai suoi amici partigiani e a un inseparabile gruppo di gatti randagi.

Nascono così ”Le avventure della gatta Vittoria”, racconti di fantasia scritti da un nonno a beneficio di altri nonni e nonne per raccontare ai loro nipoti vicende storiche, inquadrate in un periodo poco conosciuto dai bambini, poco insegnato a scuola, ma molto importante per la formazione democratica del nostro Paese.



Martedì 9 novembre, negli spazi di Casa Matilda in via Ascanio Sforza 65, dalle ore 18 sarà Maurizio Trezzi, giornalista, esperto e docente di comunicazione a conversare con l’autore del libro pubblicato per Porto Seguro.