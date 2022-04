Un 1° maggio al mercato di Solidando: ecco il programma di eventi

Un’edizione in cui l’area ristoro sarà allestita direttamente nel prato del giardino di IBVA, all’ombra della basilica di Sant’Eustorgio, con la possibilità di pic nic, e poi birra e street food, e tutto il necessario per un momento di pura convivialità.



Previsto come sempre un ricco programma degli eventi.



Alle 12:00 la degustazione Solidale di vini con CONTRIBUTO LIBERO. Questa volta protagonista sarà lo Champagne! Un percorso alla scoperta delle bollicine più famose del mondo attraverso 6 differenti cuvee [Prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com]



Alle 13:00 STREET FOOD con hamburger bio, supplì, piadine vegane e vegetariane, birra artigianale.



Alle 15:00 un talk tutto dedicato al lavoro, e del resto vista la concomitanza del 1° maggio, non poteva essere diversamente. Si parlerà di “Uomini e caporali. Le forme della nuova schiavitù”, con Paola Tomasetti di Flai Cgil Lombardia.



Sempre alle 15:00 è previsto poi il Laboratorio di ceramica per bambini (fra i 5 e 12 anni), a cura di Grufa Ceramiche. [Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.ibva.it]



Ci saranno poi produttori e vignaioli con i loro prodotti bio, a chilometro zero, in vendita e ricordiamo che parte del ricavato della giornata servirà a sostenere le famiglie fragili del social market Solidando.



Insomma, tanti buoni motivi per non mancare.