Un anno di rinascimento poetico in libreria Bocca

Il 15 novembre alle ore 17:00, Rinascimento Poetico festeggerà un anno di eventi in Libreria Bocca, la libreria più antica d'Italia sita in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. E lo farà naturalmente a modo suo, con un nuovo reading poetico che unirà Poeti e Poetesse provenienti da ogni parte d'Italia, con la musica di Mico Argirò e la diretta della SocialTvBocca del titolare della libreria Giorgio Lodetti. Saranno presenti alla serata, Paolo Gambi, Fondatore e Presidente del movimento; Riccardo Magni, Referente per la Regione Lombardia e Vicepresidente di Rinascimento Poetico; Ivana Leone, Referente per la Commissione Scuole; molti autori e autrici desiderosi di condividere i propri versi, nel pieno spirito di Rinascimento, un movimento internazionale che crede nella condivisione della Poesia per creare bellezza e speranza attraverso l'incontro di anima e parola.