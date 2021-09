Un/bound - Roberta Verteramo e Luini12

COCKTAIL



BABS Art Gallery è felice di ospitare una mostra che presenta due progetti formalmente diversi uniti da un simile approccio alla materia: Roberta Verteramo – che presenta i suoi oggetti di art design e una collezione di gioielli sviluppata in collaborazione con BABS Art Gallery; e Luini12 – studio di architettura che presenta gli ultimi progetti di illuminazione e design d'arredo.

L'idea alla base della mostra risiede nel significato centrale della maggior parte dei pezzi in esposizione: la capacità di comprendere il fascino e il potere dei materiali, a prescindere dalla loro origine, forma o scopo, e l’abilità di trasformare questi materiali in oggetti di valore.

L’approccio al progetto di Roberta e di Luini12 inizia spesso da elementi preesistenti, tipici dei luoghi di lavoro e dei cantieri, sufficientemente ricchi di significato da permettere di comprenderne le potenzialità formali, sebbene inizialmente creati per soddisfare un bisogno molto diverso.

La loro abilità sta nella capacità di costruire una storia intorno materiale così come viene reperito, dove l’eventuale difetto viene evidenziato, completandone la percezione attraverso elementi formali di nuova fabbricazione, spesso con il proposito di sottolineare il contrasto tra loro.

Un ulteriore livello di lettura è possibile quando i lavori raggiungono la propria interezza: il fascino di un elemento già esistente si completa attraverso la bellezza di un componente di nuova realizzazione, tracciando un legame tra due storie che diventano di fatto parte di un unico racconto.

I due progetti, poi, si concentrano ciascuno su di un aspetto specifico, giungendo a dei risultati molto differenti tra loro, ma capaci di mantenerne viva la dualità.



Luini12 presenta invece quello che sembra essere il risultato di calcoli matematici, elementi fatti di linee pulite e angoli netti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...