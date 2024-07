Il prossimo 27 luglio, presso La fabbrica dell’animazione di Milano, avrà luogo il Simposio “Un cambio di prospettiva per una nuova economia sociale” in cui dialogheranno Warren Mosler (cofondatore del Centro per il pieno impiego e la stabilità dei prezzi all'Università del Missouri-Kansas City), Anna Maria Variato (professoressa di economia politica all’Università degli Studi di Bergamo) e Marco Cattaneo (presidente di CPI Private Equity).



L’iniziativa si svolge a poche settimane dal voto europeo con l’intento di proporre alle Istituzioni un cambio di prospettiva sulle scelte monetarie e fiscali necessarie allo sviluppo di una finanza funzionale per una distribuzione più equa delle risorse e per la possibilità di sperimentare piani di Lavoro Garantito anche nel settore non profit.



Uscire dalla gabbia dell’austerità si può. Si deve!



L’evento di cultura economica è promosso da: Bottega Partigiana, Comitato Cortili Solidali, Idee Sottosopra e Multipopolare e sarà condotto dal giornalista Giuliano Marrucci, per oltre 10 anni tra gli autori del programma di Rai Tre “Report”.



Il Simposio verrà videoregistrato e poi trasmesso dai canali di OttolinaTV, così da permettere anche a chi in quel periodo sarà in vacanza di ascoltare le proposte con cui unirci verso un’idea di economia civile da proporre alle Istituzioni.



Programma 27 luglio:



Ore 17.30 Rinfresco



Ore 19.00 Introduzione e saluti istituzionali



Ore 19.15 Intervento Anna Maria Variato: Lo stato delle cose



Ore 19.35 Intervento Warren Mosler: L’imperativo del Lavoro Garantito come essenza di una società più equa



Ore 20.15 Intervento Marco Cattaneo: Restituire ossigeno all’economia reale



Ore 20.35 Tavola rotonda



Per maggiori informazioni messaggi su WhatsApp al seguente numero: 351 3413786 oppure mail all’indirizzo info@lafabbricadellanimazione.org



È APERTA LA CAMPAGNA ADESIONI AL SIMPOSIO DI ECONOMIA SOCIALE



PERCHÉ ADERIRE: Il quadro geopolitico e la situazione socio-economica si vanno sempre più a deteriorare. Le persone e le piccole attività sono in grave difficoltà economica. Per tali ragioni, ci rivolgiamo alla società civile al fine di unire le realtà non profit italiane sensibili ai problemi sociali. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un dialogo tra economisti sensibili a questo genere di problematiche e ragionare su possibili proposte e soluzioni, nella speranza di trovare l’ascolto delle Istituzioni che ci governano.



L’ADESIONE: L’adesione è gratuita. Non comporta il pagamento di alcuna quota. È di carattere simbolico, come una raccolta firme con cui dire “Ci siamo anche noi per un mondo migliore”. Raccoglierne tante, per noi significa inviare molti segnali di luce alle Istituzioni. È come dire loro “Hey! Ci siamo anche noi!!! L’economia reale è in sofferenza”.



CHI PUÒ ADERIRE: Associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, imprese sociali, case editrici, testate giornalistiche, teatri, compagnie teatrali, centri culturali e sociali, etc…



COSA FARE PER ADERIRE: Inviare una mail all’indirizzo segreteria@bottegapartigiana.org allegando il logo del proprio ente e indicando il nome dell’ente che aderisce a sostegno degli obiettivi del Simposio.



COSA COMPORTA L’ADESIONE: Se l’ente che aderisce desidera sostenere l’iniziativa può fare circolare le informazioni tramite i propri canali di comunicazione, così che con il tam tam si riescano a raccogliere più adesioni possibili. La lista di tutti gli enti sociali o culturali aderenti sarà inserita nel comunicato stampa finale, mentre i loghi saranno inseriti nella locandina dell’evento.



SE DESIDERI AIUTARCI COME VOLONTARIO: Scrivici a info@lafabbricadellanimazione.org



Per non continuare a chiedersi che cosa le Istituzioni non fanno per noi, ma per aprire un dialogo e capire cosa possiamo fare, tutti e ciascuno individualmente, mettendo a frutto energie e capacità con cui trovare nuove soluzioni a vantaggio del benessere pubblico.