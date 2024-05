Un concerto per ricordare Dario e per sostenere Italian Sarcoma Group

“Vivere la malattia con coraggio ed energia e chissà, in fin dei conti scoprire, almeno per un momento, che non sei nato sotto una cattiva stella ma che anche tu puoi diventare una stella.” Dario Vese



A quasi un anno dalla prematura scomparsa di Dario, un gruppo di amici ha fatto rete per dare continuità al suo progetto, maturato durante il periodo di lotta contro la malattia, di lasciare qualcosa che desse un senso alle sue sofferenze.



Dario era un talentuoso consulente finanziario di 35 anni. Una persona colta ed elegante. Un salentino eccellente che, dopo una esperienza di 10 anni a Roma nel mondo della politica e del giornalismo, ha cambiato vita mettendosi in gioco nel mondo della consulenza finanziaria con grande successo, nonostante le difficoltà oggettive della sua malattia.



Questo appuntamento annuale che vede la partecipazione di ANASF, Associazione nazionale consulenti finanziari, ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria di una persona che, in un momento molto difficile della sua vita, ha testimoniato la bellezza dell’esistenza decidendo di trasformare il dolore in dono, per gli altri. Gli altri sono anche le persone di Italian Sarcoma Group, un’associazione tecnico scientifica finalizzata a migliorare la ricerca e la cura dei pazienti affetti dalla sua patologia.



In apertura dell’evento le testimonianze della Dottoressa Silvia Stacchiotti, Presidente di Italian Sarcoma Group e di Gianpiero Lazzari.



“Pensiamo di scegliere molte cose nella vita, la casualità della malattia invece spiazza tutto e pulisce il tavolo. Ti ricorda che anche la nostra esistenza è pura casualità, per cui l’unica cosa che puoi fare è concentrarti sulla reazione, la risposta” Dario Vese.



“Anche tu puoi essere una stella”, il concerto di Lift Your Voice Gospel si terrà sabato 11 maggio a Milano, alle ore 21.00, presso la Chiesa SS. Nereo e Achilleo, in Viale Argonne, 56.



L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al fondo in memoria di Dario Vese.



Per chi volesse partecipare con una donazione riportiamo il link: https://dona.perildono.it/fondo-in-memoria-di-dario-vese/