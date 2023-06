Un’estate di grandi emozioni

L’arrivo dell’estate porta con sé ogni volta un carico di entusiasmo e di emozioni uniche.

Abbiamo quindi pensato per voi due spettacoli speciali in due dei luoghi più esclusivi di Milano.

Già vi immaginiamo circondati dalla bellezza dei luoghi, la temperatura mite, una brezza leggera e l'atmosfera festosa che ogni volta si crea prima di uno spettacolo di Corrado d’Elia….



Corrado d’Elia che interromperà le sue tournée estive proprio per stare con noi.

I magnifici Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti e il maestoso Castello Sforzesco saranno le cornici perfette per queste serate indimenticabili in cui ascolteremo due dei più riusciti spettacoli di Corrado d’Elia.



Ci troveremo a rivivere le epiche vicende dei grandi eroi dell'antichità, immersi in un mondo di avventure e passioni trasportati al di là del tempo, catapultati nel mito con la narrazione epica dell'Iliade e ad esplorare il genio di Steve Jobs, uno dei più grandi innovatori della nostra era, accompagnati per mano in un viaggio affascinante nel mondo delle idee e delle intuizioni che hanno cambiato il corso della nostra storia.



Se sarà un'estate indimenticabile a questo punto dipende solo da voi.

Che aspettate?

L’emozione sta per cominciare…



ILIADE

11 luglio 2023

Bagni Misteriosi Teatro Franco Parenti

da Omero

progetto e regia Corrado d'Elia

con Corrado d'Elia



Uno degli album di Corrado d'Elia più sentiti ed appassionati, uno spettacolo ricco di emozioni e dalla potenza evocativa straordinaria. Ascoltare Iliade davanti ad un moderno cantore, ad un aedo contemporaneo, vuol dire riavvolgere quel filo che collega anche oggi, soprattutto oggi, mito, epica, narrazione e presente.



PER ACQUISTARE IL TUO BIGLIETTO PER LO SPETTACOLO ILIADE

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/iliade/



IO, STEVE JOBS

13 luglio 2023

Rassegna Estate al Castello 2023, Castello Sforzesco

progetto e regia Corrado d'Elia

con Corrado d'Elia



Un vero e proprio inno alla creatività. Uno spettacolo dedicato a Steve Jobs e ai suoi mille volti: Steve il genio, il ribelle, l'anticonformista, l'uomo che più di altri ha creduto e si è battuto per la bellezza, l’uomo che ha saputo innestare l’anima alla tecnologia, ma anche Steve il solitario, il visionario, il cocciuto e l'idealista, a metà tra Don Chisciotte e Ulisse, colui che ha fallito miseramente ed ha saputo rialzarsi in maniera eccezionale. Steve Jobs il sognatore, il genio, l'uomo che ha cambiato per sempre le nostre vite, permettendoci di comunicare e di creare in ogni luogo.





https://www.mailticket.it/manifestazione/CC36/io-steve-jobs-estate-al-castello-2023