Un’estate italiana: partita Italia - Albania e party in terrazza

Aperitivo e Partita in Terrazza: Italia vs Albania



Unisciti a noi al Grace Milano per una serata indimenticabile sulla nostra terrazza metropolitana a Milano! In occasione della partita Italia vs Albania, abbiamo organizzato un evento speciale che combina sport, buon cibo e tanto divertimento.



Programma della serata:



20:00 – 22:30 | Aperitivo royal buffet



20:45 | Partita in Diretta: Italia vs Albania: Tutti pronti per tifare la nostra nazionale! La partita sarà trasmessa su uno schermo gigante per un’esperienza di visione immersiva. Vivi le emozioni del match in compagnia di amici



A seguire | Party: Dopo la partita, la serata continua con un party esclusivo. DJ set e buona musica per ballare e divertirsi sotto le stelle. La terrazza si trasformerà in un vero e proprio dancefloor con luci e atmosfera unica.



Prevendita PROMO con Eventi Milano 15€ con 1 Drink oppure formula 20€ con 2 Birre.



Clicca su partecipa e completa la prenotazione. All’ingresso del locale comunica l’opzione drink o birra.



Per chi entra in serata, dalle 23.00 in poi il ticket costa 15€ con 1 Drink incluso



For info Daniele 339 7831151