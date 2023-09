In occasione del Milano Photofestival 2023, Istituto Italiano di Fotografia ospita la mostra “Un’Isola più isole”, a cura della fotografa e docente di IIF Sara Munari, organizzata dal dipartimento IIF Art Side e patrocinata dal Municipio 4 del Comune di Milano. L’esposizione dal 18 al 26 settembre, racconta attraverso l’interpretazione di 30 giovani fotografi, il quartiere milanese Isola con le sue contraddizioni e peculiarità.



L’esposizione dedicata a Isola, si inserisce nel progetto che da diversi anni porta gli studenti del primo anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia a scoprire le diverse zone di Milano e fa emergere il processo di cambiamento che sta trasformando quello che era un sobborgo operaio isolato dalla ferrovia, in un’area dalla forte vocazione architettonica e urbanistica.

Dagli scatti emerge una realtà composita fatta di tradizione e futuro, in cui un affascinante mix culturale e sociale caratterizzato da piccole attività e negozi, si fonde con la modernità e le superfici specchiate, definendo il nuovo skyline cittadino. I cortili e gli edifici sospesi nel tempo contrastano con i colori sgargianti e i riflessi delle torri, simbolo della modernità e del lusso, creando un’atmosfera dinamica che descrive il cambiamento repentino che sta vivendo questo quartiere.

Interpretazioni e linguaggi diversi si mescolano in una narrazione che oscilla tra il reportage e l’onirico, tra la moda e l’architettura: una commistione che narra la complessità della città contemporanea.



Fotografi partecipanti: Antonio Alecci, Valter Belloni, Alessia Belotti, Martino Berni, Giovanni Borgia, Matteo Xiu Brambilla, Marialucia Campanella, Tommaso Casiraghi, Matteo Colella, Giada Lavinia Cuzzocrea, Filippo D’Eugenio, Antonio Dajani, Marco Di Leo, Viola Ferraro, Stefano Frighi, Giorgio Garzella, Federica Loria, Ilaria Maggioni, Davide Manzini, Riccardo Matterazzo, Sara Mellerio, Miriam Mercurio, Alessio Moro, Stefano Pozzi, Alex Rivetti, Andrea Salafia, Lisa Scaramella, Mariolina Sciacca, Mattia Tengattini, Giulia Trabucchi.



Oltre alle esposizioni collettive, in occasione del Photofestival, Istituto Italiano di Fotografia propone nella IIFWALL la rassegna “Storie in transito” tre mostre personali che, dal 28 settembre all’11 novembre, raccontano la ricerca fotografica di Alessia Angelo, Giacomo Vanetti e Chiara Bussandri.





Photofestival è la più ricca e importante rassegna milanese dedicata alla fotografia d’autore e uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della scena italiana. Circa due mesi di esposizioni ed eventi che vedono coinvolti i più diversi spazi espositivi pubblici e privati: gallerie d’arte, musei, biblioteche, municipi, palazzi storici, show-room, negozi di fotografia. La politica culturale del festival prevede la produzione di nuove idee accanto alla diffusione dell’offerta esistente: da un lato Photofestival acquisisce nel proprio circuito ciò che gallerie e operatori culturali organizzano autonomamente, dall’altra realizza, organizza e promuove in prima persona una serie di mostre ed iniziative.



Istituto Italiano di Fotografia è il centro della cultura fotografica a Milano; il dipartimento IIF Art Side nasce per divulgare la cultura fotografica, organizzando mostre, incontri ed eventi e pubblicando libri e cataloghi.



www.istitutoitalianodifotografia.it